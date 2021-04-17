«Краснодар» — «Зенит»: гол «быков» засчитан правильно. Нет ни фола, ни офсайда
На 7-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов правильно засчитал взятие ворот гостей.
В ходе атаки Юрий Газинский не нарушил правила в борьбе с Вильмаром Барриосом. Он коснулся рукой соперника, но не толкнул его и не задержал.
А автор гола Алексей Ионов в момент удара по воротам Кристоффера Олссона не забежал за линию офсайда: ближе к линии ворот находилась часть стопы защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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