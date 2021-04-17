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«Краснодар» — «Зенит»: гол «быков» засчитан правильно. Нет ни фола, ни офсайда

19:24
«Краснодар» — «Зенит». «Краснодар» — «Зенит».
«Краснодар» — «Зенит».
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На 7-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов правильно засчитал взятие ворот гостей.

В ходе атаки Юрий Газинский не нарушил правила в борьбе с Вильмаром Барриосом. Он коснулся рукой соперника, но не толкнул его и не задержал.

"Краснодар" - "Зенит".
«Краснодар» — «Зенит».

А автор гола Алексей Ионов в момент удара по воротам Кристоффера Олссона не забежал за линию офсайда: ближе к линии ворот находилась часть стопы защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова.

(Александр Бобров)

Краснодар — Зенит

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11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры