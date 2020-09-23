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«Спартак» завел Twitter-аккаунт на узбекском языке

16:13
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о создании Twitter-аккаунта на узбекском языке. С этого сезона цвета красно-белых защищает хавбек красно-белых Остон Урунов. Он и обратился к болельщикам в первом твите на узбекском языке.

«Любовь к нашему клубу объединяет болельщиков со всего мира! Встречайте аккаунт «Спартака» на узбекском языке», — говорится в сообщении красно-белых.

Урунов — второй узбек в истории «Спартака». В 2001 году в составе красно-белых выступал Джафар Ирисметов.

Помимо узбекского и российского аккаунта, у «Спартака» есть также профили на английском и испанском языке.

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