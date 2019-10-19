«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско

«Спартак» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Рубином» (0:0). Хозяева прервали 5-матчевую серию поражений в РПЛ.

Эта встреча стала первой для красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Спартак» и «Рубин» догнали занимающую седьмое место в турнирной таблице «Уфу» — у трех команд по 15 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Бакаев, Крал, Умяров (Ларссон, 84), Тил (Понсе, 56), Шюррле (Мирзов, 64), Мельгарехо.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Плиев, Денисов, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Кьяртанссон.

Предупреждения: Шюррле, 48. Денисов, 54. Могилевец, 60. Плиев, 90+1.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

19 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр