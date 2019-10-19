«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско
«Спартак» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Рубином» (0:0). Хозяева прервали 5-матчевую серию поражений в РПЛ.
Эта встреча стала первой для красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
«Спартак» и «Рубин» догнали занимающую седьмое место в турнирной таблице «Уфу» — у трех команд по 15 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Бакаев, Крал, Умяров (Ларссон, 84), Тил (Понсе, 56), Шюррле (Мирзов, 64), Мельгарехо.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Плиев, Денисов, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Кьяртанссон.
Предупреждения: Шюррле, 48. Денисов, 54. Могилевец, 60. Плиев, 90+1.
Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
19 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu