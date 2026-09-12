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ЭСК: «Зенит» в матче с ЦСКА был правильно наказан пенальти, судья ошибся в моменте с фолом на Соболеве в конце игры

Судейство

ЭСК: «Зенит» в матче с ЦСКА был правильно наказан пенальти, судья ошибся в моменте с фолом на Соболеве в конце игры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Прокопов.
Фото Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия по обращению «Зенита» разобрала два спорных эпизода домашнего матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге в субботу, 5 сентября. На матче работал главный арбитр Андрей Прокопов, видеоарбитром и ассистентом видеоарбитра были Павел Шадыханов и Роман Сафьян.

Первый эпизод произошел в добавленное время первого тайма при счете 0:0 — Прокопов после вмешательства ВАР и видеопросмотра на 45+6-й минуте назначил пенальти в ворота «Зенита» и наказал желтой карточкой форварда сине-бело-голубых Александра Соболева за удар локтем в лицо защитника красно-синих Джамалутдина Абдулкадырова, а полузащитник армейцев Иван Обляков после этого открыл счет. Незадолго до фола соперника Абдулкадыров в борьбе за мяч мог коснуться его рукой. Эксперты единогласно признали, что судья принял верное решение.

«В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки Абдулкадырова: мяч попал в тело игрока и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта руки и мяча. Во второй фазе Соболев в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере. Судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Зенита» за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК на сайте РФС.

Второй эпизод произошел в добавленное время второго тайма при счете 1:1 — защитник ЦСКА Матеус Рейс после борьбы с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом попал локтем по лицу Соболева в своей штрафной, но главный судья не зафиксировал нарушения правил, а его ассистенты и ВАР в игру не вмешались. В ЭСК большинством голосов признали, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК.

ЦСКА победил «Зенит» после дубля Облякова, который забил по мячу в добавленное время обоих таймов — на 45+8-й и 90+8-й минутах. Армейцы обошли сине-бело-голубых в турнирной таблице — 15 очков против 12 у чемпионов в семи турах.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА
Судья Андрей Прокопов, Александр Соболев и&nbsp;Матеус Рейс.ЭСК признала ошибку судьи в матче «Зенит» — ЦСКА. Прокопов должен был назначить пенальти в ворота армейцев

Источник: Сайт РФС
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Александр Соболев
РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Джамалутдин Абдулкадыров
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Юрий Горшков

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Лечи Садулаев

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И К Ж
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