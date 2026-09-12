ЭСК: «Зенит» в матче с ЦСКА был правильно наказан пенальти, судья ошибся в моменте с фолом на Соболеве в конце игры
Экспертно-судейская комиссия по обращению «Зенита» разобрала два спорных эпизода домашнего матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.
Игра прошла в Санкт-Петербурге в субботу, 5 сентября. На матче работал главный арбитр Андрей Прокопов, видеоарбитром и ассистентом видеоарбитра были Павел Шадыханов и Роман Сафьян.
Первый эпизод произошел в добавленное время первого тайма при счете 0:0 — Прокопов после вмешательства ВАР и видеопросмотра на 45+6-й минуте назначил пенальти в ворота «Зенита» и наказал желтой карточкой форварда сине-бело-голубых Александра Соболева за удар локтем в лицо защитника красно-синих Джамалутдина Абдулкадырова, а полузащитник армейцев Иван Обляков после этого открыл счет. Незадолго до фола соперника Абдулкадыров в борьбе за мяч мог коснуться его рукой. Эксперты единогласно признали, что судья принял верное решение.
«В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки Абдулкадырова: мяч попал в тело игрока и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта руки и мяча. Во второй фазе Соболев в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере. Судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Зенита» за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК на сайте РФС.
Второй эпизод произошел в добавленное время второго тайма при счете 1:1 — защитник ЦСКА Матеус Рейс после борьбы с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом попал локтем по лицу Соболева в своей штрафной, но главный судья не зафиксировал нарушения правил, а его ассистенты и ВАР в игру не вмешались. В ЭСК большинством голосов признали, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев.
«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК.
ЦСКА победил «Зенит» после дубля Облякова, который забил по мячу в добавленное время обоих таймов — на 45+8-й и 90+8-й минутах. Армейцы обошли сине-бело-голубых в турнирной таблице — 15 очков против 12 у чемпионов в семи турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0