ЭСК: «Зенит» в матче с ЦСКА был правильно наказан пенальти, судья ошибся в моменте с фолом на Соболеве в конце игры

Экспертно-судейская комиссия по обращению «Зенита» разобрала два спорных эпизода домашнего матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге в субботу, 5 сентября. На матче работал главный арбитр Андрей Прокопов, видеоарбитром и ассистентом видеоарбитра были Павел Шадыханов и Роман Сафьян.

Первый эпизод произошел в добавленное время первого тайма при счете 0:0 — Прокопов после вмешательства ВАР и видеопросмотра на 45+6-й минуте назначил пенальти в ворота «Зенита» и наказал желтой карточкой форварда сине-бело-голубых Александра Соболева за удар локтем в лицо защитника красно-синих Джамалутдина Абдулкадырова, а полузащитник армейцев Иван Обляков после этого открыл счет. Незадолго до фола соперника Абдулкадыров в борьбе за мяч мог коснуться его рукой. Эксперты единогласно признали, что судья принял верное решение.

«В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки Абдулкадырова: мяч попал в тело игрока и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта руки и мяча. Во второй фазе Соболев в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере. Судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Зенита» за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК на сайте РФС.

Второй эпизод произошел в добавленное время второго тайма при счете 1:1 — защитник ЦСКА Матеус Рейс после борьбы с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом попал локтем по лицу Соболева в своей штрафной, но главный судья не зафиксировал нарушения правил, а его ассистенты и ВАР в игру не вмешались. В ЭСК большинством голосов признали, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК.

ЦСКА победил «Зенит» после дубля Облякова, который забил по мячу в добавленное время обоих таймов — на 45+8-й и 90+8-й минутах. Армейцы обошли сине-бело-голубых в турнирной таблице — 15 очков против 12 у чемпионов в семи турах.