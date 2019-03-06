"Спартак" предложил Трахтенбергу должность консультанта. Он полетел с командой в Екатеринбург

Бывший директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг отправился с командой на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом", сообщает официальный сайт красно-белых.
Также сообщается, что руководство клуба предложило ему должность консультанта.
Матч "Урал" – "Спартак" начнется завтра в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Ранее Трахтенберг подал в отставку, объяснив это решение появлением на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов. Исполняющим обязанности директора департамента назначен бывший журналист "СЭ" Филипп Папенков.
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Вместе с командой на Урал отправляется Леонид @leotrahtenberg Трахтенберг, который на днях покинул пост директора департамента по связям с общественностью. Руководство клуба предложило легенде отечественной журналистики должность консультанта.#УралСпартак #ОлимпКубокРоссии pic.twitter.com/8mR6dyfrBV– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 марта 2019 г.