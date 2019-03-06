"Спартак" предложил Трахтенбергу должность консультанта. Он полетел с командой в Екатеринбург

Бывший директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг отправился с командой на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом", сообщает официальный сайт красно-белых.

Также сообщается, что руководство клуба предложило ему должность консультанта.

Матч "Урал" – "Спартак" начнется завтра в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее Трахтенберг подал в отставку, объяснив это решение появлением на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов. Исполняющим обязанности директора департамента назначен бывший журналист "СЭ" Филипп Папенков.

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