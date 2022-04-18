«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды — Кубок России.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» объявил программу мероприятий в честь своего столетия. Также клуб объявил о том, что внес изменения в дизайн логотипа.