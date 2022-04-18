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РФС поздравил «Спартак» со столетием

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) поздравил футбольный клуб «Спартак» со столетним юбилеем.

«С днем рождения, «Спартак»! — говорится в Telegram-канале РФС. — Московскому клубу — 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником».

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/1723

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
И К Ж
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Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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