РФС поздравил «Спартак» со столетием

Российский футбольный союз (РФС) поздравил футбольный клуб «Спартак» со столетним юбилеем.

«С днем рождения, «Спартак»! — говорится в Telegram-канале РФС. — Московскому клубу — 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником».

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.