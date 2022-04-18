Губерниев подверг критике празднование столетия «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике празднование столетия «Спартака».

«Я вот не пойму! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же был образован футбольный клуб «Спартак»! Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»... Всякие «Промкооперации» и прочие клубы артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют. Короче, поздравляю, господа, соврамши».

Ранее «Спартак» объявил программу мероприятий в честь своего 100-летия. Кроме того, 13 апреля клуб объявил о том, что внес изменения в дизайн обновленного логотипа.

Напомним, 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клубы назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».