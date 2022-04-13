«Спартак» внес изменения в дизайн логотипа по просьбе болельщиков

«Спартак» на официальном сайте внес изменения в дизайн обновленного логотипа клуба.

«Здесь каждый важен» — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщины и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали», — говорится в сообщении.

Также «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба.

«Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов, — сообщает клуб. — Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин. Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в английской премьер-лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ».

21 февраля «Спартак» представил обновленный логотип клуба. Многие болельщики обратили внимание на то, что мяч на эмблеме выглядит спущенным в правом нижнем углу.