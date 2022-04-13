«Спартак» объявил программу мероприятий в честь 100-летия клуба

«Спартак» на своем сайте сообщил о планируемых мероприятиях в честь 100-летия клуба.

Сегодня, 13 апреля, клуб объявил о том, что внес изменения в дизайн обновленного логотипа клуба.

«Мы искренне надеемся, что сможем воплотить в жизнь многое из того, что было запланировано изначально, но — в будущем, — говорится в сообщении. - Просим болельщиков, которые, как и мы, хотели торжественно отметить столетие, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Все проходит, а любовь к красно-белым цветам остается. Вместе мы — сила!».

Список мероприятий на ближайшее время:

— Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения;

— Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать); - Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня;

— В скором времени вместе с «Кинопоиском» запускаем сериал о «Спартаке» 90-х;

— Продолжаем ряд других онлайн- и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями;

— На матч с «Крыльями Советов», который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков.