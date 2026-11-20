«Локомотив» уйдет из зоны вылета, а «Спартак» не проиграет в Каспийске. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», сборных СССР и России Андрей Канчельскис и чемпион Европы по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня.

Андрей Канчельскис — 2:1. Последние результаты «Ростова» очень положительные. У него больше шансов на победу в этом матче.

Сергей Моня — 2:1. «Ростов» хорошо играет в последних матчах — должен победить и в этом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

20 ноября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Андрей Канчельскис — 1:1. Любой команде сложно играть в Оренбурге. Думаю, фактор чужого поля помешает «Балтике» победить.

Сергей Моня — 0:1. «Балтика» немного просела по результатам, но Талалаев должен настроить игроков на победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Андрей Канчельскис — 1:1. Обеим командам очень нужны очки. Считаю, что будет ничья.

Сергей Моня — 1:2. Я за Воронеж и за «Сектор Газа».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 15:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

Андрей Канчельскис — 1:3. «Зенит» не допустит второй осечки подряд после матча с «Ростовом». Петербуржцы победят.

Сергей Моня — 0:2. «Зенит» на хорошем ходу, и по уровню команда, безусловно, сильнее «Рубина». Питерцы победят на классе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)

Андрей Канчельскис — 2:1. Несмотря на обновленный тренерский штаб «Ахмата», жду победы ЦСКА.

Сергей Моня — 3:1. Я сам играл за ЦСКА, так что поставлю на его победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

Андрей Канчельскис — 1:1. «Динамо» очень нужны очки, равно как и «Краснодару». Поэтому будет ничья.

Сергей Моня — 2:2. «Динамо» дома точно будет биться. У него хорошие атакующие игроки, которые захотят себя проявить. Но и «Краснодар» не уйдет с нулем — будет результативная ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Андрей Канчельскис — 0:1. У махачкалинцев была серия из неудачных матчей, а «Спартак» на ходу. Победят красно-белые.

Сергей Моня — 1:1. «Спартак» периодически лихорадит, и в Каспийске он не очень успешно играет. Жду ничейного результата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Андрей Канчельскис — 1:2. Овчинников должен сделать свои перестановки, и «Локомотив» победит с минимальным счетом.

Сергей Моня — 0:2. Если у «Локомотива» будут играть все лидеры, он победит. Овчинников настроит, уверен в этом. Пора уже подниматься со дна турнирной таблицы.