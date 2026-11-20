«Локомотив» уйдет из зоны вылета, а «Спартак» не проиграет в Каспийске. Прогнозы на 15-й тур РПЛ
«Ростов» — «Крылья Советов»
Андрей Канчельскис — 2:1. Последние результаты «Ростова» очень положительные. У него больше шансов на победу в этом матче.
Сергей Моня — 2:1. «Ростов» хорошо играет в последних матчах — должен победить и в этом.
«Оренбург» — «Балтика»
Андрей Канчельскис — 1:1. Любой команде сложно играть в Оренбурге. Думаю, фактор чужого поля помешает «Балтике» победить.
Сергей Моня — 0:1. «Балтика» немного просела по результатам, но Талалаев должен настроить игроков на победу.
«Акрон» — «Факел»
Андрей Канчельскис — 1:1. Обеим командам очень нужны очки. Считаю, что будет ничья.
Сергей Моня — 1:2. Я за Воронеж и за «Сектор Газа».
«Рубин» — «Зенит»
Андрей Канчельскис — 1:3. «Зенит» не допустит второй осечки подряд после матча с «Ростовом». Петербуржцы победят.
Сергей Моня — 0:2. «Зенит» на хорошем ходу, и по уровню команда, безусловно, сильнее «Рубина». Питерцы победят на классе.
ЦСКА — «Ахмат»
Андрей Канчельскис — 2:1. Несмотря на обновленный тренерский штаб «Ахмата», жду победы ЦСКА.
Сергей Моня — 3:1. Я сам играл за ЦСКА, так что поставлю на его победу.
«Динамо» — «Краснодар»
Андрей Канчельскис — 1:1. «Динамо» очень нужны очки, равно как и «Краснодару». Поэтому будет ничья.
Сергей Моня — 2:2. «Динамо» дома точно будет биться. У него хорошие атакующие игроки, которые захотят себя проявить. Но и «Краснодар» не уйдет с нулем — будет результативная ничья.
«Динамо» Мх — «Спартак»
Андрей Канчельскис — 0:1. У махачкалинцев была серия из неудачных матчей, а «Спартак» на ходу. Победят красно-белые.
Сергей Моня — 1:1. «Спартак» периодически лихорадит, и в Каспийске он не очень успешно играет. Жду ничейного результата.
«Родина» — «Локомотив»
Андрей Канчельскис — 1:2. Овчинников должен сделать свои перестановки, и «Локомотив» победит с минимальным счетом.
Сергей Моня — 0:2. Если у «Локомотива» будут играть все лидеры, он победит. Овчинников настроит, уверен в этом. Пора уже подниматься со дна турнирной таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3