«Спартак» поздравил Луиза Адриану со второй подряд победой в Кубке Либертадорес
«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Луиза Адриану со второй подряд победой в Кубке Либертадорес.
«Поздравляем Луиза Адриану с тем, что он во второй раз подряд выиграл Кубок Либертадорес! Parabens (в переводе с португальского — «поздравляем»), «Палмейрас»!» — говорится в публикации в Twitter красно-белых.
?? Congratulations to ex-Spartak forward Luiz Adriano on becoming a Copa Libertadores champion for the second successive year!— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 28, 2021
Parabens, @Palmeiras ? pic.twitter.com/sgMxVqtakQ
Луиз Адриану выступал за «Спартак» c января 2017 года по июль 2019 года, после чего перешел в «Палмейрас». В прошлом сезоне бразильская команда также выиграла Кубок Либертадорес.
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