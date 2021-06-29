«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче Руя Витории

«Спартак» в товарищеском матче уступил «Нефтчи» (1:2). Красно-белые провели первую игру под руководством нового главного тренера Руя Витории. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.

В составе красно-белых отличился Михаил Игнатов. У азербайджанского клуба забивали Намик Алескеров и Аррамис Соареш.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 1:2 (1:2)

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Гапонов, 46), Кутепов (Рассказов, 46), Айртон (Мельников, 65), Жиго (Литвинов, 65), Тимофеев (Умяров, 46), Глушенков (Мозес, 46), Игнатов (Ломовицкий, 46), Мирзов (Бакаев, 46), Хендрикс (Денисов, 65), Мелкадзе (Педро Роша, 46).

29 июня.