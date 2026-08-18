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ЦСКА буксует — и проигрывает! У «Акрона» — первая победа в сезоне

ЦСКА в большинстве уступил «Акрону» в матче Пути РПЛ Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тольяттинцам не помешало даже удаление.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Акрон

Первые туры группового этапа FONBET Кубка России, когда команды только вкатываются в сезон, — время экспериментов с составом. Армейцы и тольяттинцы не стали исключением. У ЦСКА из числа начинавших субботний матч РПЛ с «Факелом» во вторник в старт попали только Кисляк и Мусаев. «Акрон» тоже сильно перестроился, дав шанс молодежи. Впрочем, представителей основной обоймы в составе гостей хватало. Однако опытный Неделчару доиграл лишь до середины первого тайма, покинув поле из-за повреждения плеча.

Одновременно с ним замена потребовалась и армейцу Матеусу Рейсу. Судя по его реакции и тому, как сильно хромал бразилец, рассчитывать на защитника в предстоящем дерби с «Локомотивом» вряд ли приходится. А если учесть, что ранее кресты порвал Мойзес, на левом фланге обороны у Дмитрия Игдисамова не осталось альтернативы Круговому. Он-то и появился экстренно на замену, а на табло к тому времени светились неприятные для хозяев цифры 0:1. Уругваец Аревало, который на выходных спас игру с «Родиной» (3:3), в районе угла штрафной обыгрался с Дмитриевым и красиво поразил цель рикошетом от штанги.

У ЦСКА же очевидных моментов для взятия ворот долгое время не было. Неточные удары со второго этажа в исполнении Мусаева и Абдулкадырова — вот и все намеки на остроту за первые 45 минут. Но куда хуже выглядело то, что у армейцев не просматривалось внятной игровой стратегии. Или, правильнее сказать, их план не работал и не создавал «Акрону» проблем. Такие могли возникнуть разве что из-за удаления Хосонова, однако ВАР предложил арбитру посмотреть повтор, и тот отменил вторую желтую карточку воспитанника красно-синих. Обновленные правила в действии.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн-трансляция кубкового матча.«Акрон» в меньшинстве победил ЦСКА в Москве: онлайн-трансляция матча Кубка

А вот проверка другого эпизода уже во втором тайме оказалась не в пользу гостей. Аревало в центральной зоне в неигровом эпизоде ударил Кисляка локтем и получил приставку «анти» к потенциальному статусу героя матча. Для «Акрона» данное событие выглядело вдвойне неприятным, так как ЦСКА с выходом Облякова и Лусиано Гонду заиграл на совсем других скоростях и организовал полноценное давление.

При этом хозяевам не хватало завершения. Так, открывшийся в штрафной Баринов промедлил с ударом. Перед этим Лусиано, получив прекрасный пас от Глебова, неудачно подсек мяч над вратарем, и обстановку разрядил Бокоев. Также этот защитник в другом эпизоде сумел на мгновение опередить выходившего на отличную позицию Глебова, еще один заход Баринова заблокировал Эшковал, а Бокоев заставил поторопиться с ударом Облякова.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Срджану Благоевичу пришлось укреплять центральную ось, выпуская бывшего армейца Бистровича. ЦСКА же перестроился на атакующую версию схемы с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Баринов. Натиск хозяев усиливался, и главным двигателем данного процесса был Кисляк. Только Матеус Алвес не смог укротить его тонкую проникающую передачу, а попытка Матвея поразить цель, исполняя штрафной с достаточно острого угла, закончилась спасением Тереховского. Но нельзя было сказать, что голкиперу гостей требовалось творить чудеса.

А когда Кисляк все же забил, с разворота вогнав мяч под перекладину, не выручил бы никто. Кроме ВАР. Счет остался прежним, и «Акрон» празднует первую победу в сезоне. А у ЦСКА — первое поражение.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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