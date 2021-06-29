Жиго ответил на вопрос о получении российского паспорта

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго ушел от ответа на вопрос по поводу его возможной натурализации.

«Ох, это не ко мне вопрос. Не ко мне, ха-ха», — заявил Жиго «СЭ».

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать защитника Самюэля Жиго.

Отметим, что 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года, однако в национальную команду не вызывался.