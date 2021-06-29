Несколько клубов из чемпионата Испании интересуются Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Испании. На 22-летнего аргентинца претендуют «Сельта», «Гранада» и «Райо Вальекано», сообщает AS.

Адольфо Гайч был куплен ЦСКА у «Сан-Лоренсо» в прошлом году за 18 миллионов евро. Однако молодой аргентинец не смог заиграть в армейском клубе. Вторую половину сезона Адольфо провел в итальянском «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Но по окончанию срока аренды вернулся в ЦСКА.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.