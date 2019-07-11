"Спартак" выбрал "Лужники" резервным стадионом на сезон-2019/20

"Спартак" заявил арену "Лужники" в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20, сообщает телеканал RT. В прошедшем сезоне у красно-белых эту роль выполняла "РЖД Арена".

Домашним стадионом "Спартака" является "Открытие Арена". Москвичи выступают на нем с 2014 года.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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