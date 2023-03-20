Соломатин хотел бы увидеть Чалова в сильном зарубежном клубе

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил игру Федора Чалова в последних матчах за московский клуб.

«Настрой Федора Чалова сейчас обнадеживает. Я очень надеюсь, что он побьет свой рекорд по забитым мячам за один сезон в РПЛ. Что касается его возможного отъезда в европейский клуб, то сейчас сложно говорить об этом. Конечно, хочется увидеть Чалова в зарубежном клубе, у него уже есть опыт. Главное, чтобы Федор уехал в сильный клуб», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

В матче 20-го тура РПЛ Чалов забил победный гол в ворота «Зенита» (1:0). Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 27 матчей, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.