Билялетдинов назвал главную проблему «Локомотива» после возобновления сезона

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов выделил проблему команды после возобновления сезона.

«Неплохой старт, очень даже. Единственное, что бросается в глаза или тревожит, — это перепад. Я имею в виду, что команда первые таймы проводит хуже, чем вторые. Не могу сказать, с чем это связано, думаю, что тренер разберется. Но стоит отметить, что в Кубке случилось в первом тайме, во втором — вроде все хорошо было, но не смогли додавить. То же самое с «Краснодаром» — проигрывали и хорошо, что додавили. То есть, в первых таймах проседает команда, это очевидно», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).