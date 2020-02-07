«Сочи» в товарищеском матче уступил «Енисею»
12:59
«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил «Енисею» со счетом 1:2.
Сегодня в 17:00 сочинцы проведут второй матч — соперником станет белорусский БАТЭ.
Товарищеские матчи. Клубы
«Сочи» — «Енисей» — 1:2 (1:0)
Голы: Лагатор, 44 (1:0). Руднев, 75 (1:1). Руднев, 80 (1:2).
«Сочи»: Самок, Маргасов, Калугин, Шакуро, Коркин, Померко, Лагатор, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Карапетян.
Предупреждение: Калугин, 40.
7 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия де Люкс».
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