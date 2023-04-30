Миронов: «Зенит» очень зависим от бразильцев, но я бы не назвал команду Рио-де-Жанейро»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, каково играть против легионеров «Зенита».

«С такими игроками, как Вендел, Малком и Клаудиньо, конечно, тяжело играть. Но мы сами провели очень хороший матч, и «Зениту» было с нами тяжело. Мы были точно не хуже», — приводит «РБ Спорт» слова Миронова.

Также он отреагировал на то, что многие в шутку называют «Зенит» Рио-де-Жанейро".

«Ха-ха-ха. Да, они очень зависимы от бразильцев. Логично — это их основные футболисты. Но я бы не назвал команду Рио-де-Жанейро. Все-таки «Зенит» Санкт-Петербург» звучит лучше», — добавил полузащитник.

После 25 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 61 очко.