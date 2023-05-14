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Сегодня, 20:58

«Сочи» вырвал победу в матче с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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«Сочи» — «Ростов».
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» в домашнем матче 27-го тура РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Победный гол забил Тимофей Шипунов на 89-й минуте.

Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:0
Ростов

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
17
67
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РПЛ: «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», «Спартак» — с «Химками» и другие матчи 27-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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