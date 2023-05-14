«Факел» обыграл «Пари НН» и одержал третью победу подряд

«Факел» обыграл «Пари НН» в матче 27-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла в Воронеже.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Роман Акбашев, который реализовал пенальти на 67-й минуте встречи.

«Факел» остался в меньшинстве на 74-й минуте. Нападающий Евгений Марков, вышедший на замену на 60-й минуте, получил две желтые карточки и был удален.

«Факел» набрал 27 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» занимает 14-е место, набрав 23 очка.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Локомотивом» 20 мая. «Пари НН» дома примет «Сочи» 22 мая.