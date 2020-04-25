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«Смотрел из окна, видел мороз и заплакал». Ярошик вспомнил, как переходил в ЦСКА

17:12
Иржи Ярошик. Фото ПФК ЦСКА
Иржи Ярошик. Фото ПФК ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, как переходил в московский клуб в 2003 году. Хавбек присоединился к армейцам за рекордную на тот момент сумму для российского футбол (3,7 миллиона долларов) и выступал в клубе два сезона, после чего перебрался в «Челси».

— Было очень холодно, мороз был -25, снег падал. Я тогда подписал контракт с ЦСКА на 5 лет. Когда все утихло, я был один в гостинице, смотрел из окна, видел этот мороз, подумал, что подписал на 5 лет контракт и немножко заплакал, — вспомнил Ярошик в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1254039961826996225

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