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Смолов забавно отреагировал на свой день рождения

13:59
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов в Instagram высказался о своем дне рождения.

Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 31 год.

«Как 31?!» — написал нападающий в соцсети.

На данный момент Смолов восстанавливается после травмы, полученной в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). В начале декабря 2020 года игрок был прооперирован. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за «Локомотив», забив 3 гола.

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