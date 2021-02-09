Смолов забавно отреагировал на свой день рождения

Форвард «Локомотива» Федор Смолов в Instagram высказался о своем дне рождения.

Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 31 год.

«Как 31?!» — написал нападающий в соцсети.

На данный момент Смолов восстанавливается после травмы, полученной в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). В начале декабря 2020 года игрок был прооперирован. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за «Локомотив», забив 3 гола.