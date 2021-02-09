Стало известно, сколько Рондон будет зарабатывать в ЦСКА

Зарплата нападающего «Далянь Ифан» Соломона Рондона в случае подписания контракта с ЦСКА составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов, информирует metaratings.ru 9 февраля.

Венесуэльский форвард станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Отметим, что во времена выступлений за «Зенит» Рондон зарабатывал почти в два раза больше — 3,3 миллиона евро за сезон.

Всего в РПЛ форвард, который также играл за «Рубин», провёл 73 матча, забил 33 гола и сделал восемь результативных передач.

Контракт Рондона с «Далянь Ифан» рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.