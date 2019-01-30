СМИ: "Эмполи" претендует на защитника "Зенита" Мевлю

Защитник "Зенита" Миха Мевля может покинуть клуб. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на 28-летнего словенца претендует "Эмполи".

Контракт Мевли с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Мевля провел 17 матчей за "Зенит" и забил 1 гол. "Эмполи" занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 17 очков после 21 тура.

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