Слуцкий высказался о возможности остановки чемпионата и матчах без зрителей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после гостевого матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (1:0) ответил на вопрос о возможной остановке чемпионата в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он также назвал странными ощущения от игр без зрителей.

— Я не могу это комментировать. Какие могут быть ощущения, когда такая ситуация — то, что творится сейчас в мире. У меня много друзей в Англии и Голландии, я каждый день получаю огромное количество сообщений и звонков. Реально понимаю, что ситуация достаточно серьезная. Мы будем готовы к любому решению. Есть компетентные люди, которые смогут оценить степень угрозы и приять правильное в данном случае решение. А мы будем обязаны просто напросто подчиниться, какое бы это решение ни было вынесено, и никак его даже не пытаться оценить.

— Играть без зрителей — решение или совсем не то?

— Знаете, я сейчас смотрел хоккейный матч «Динамо» — «Спартак». Это ужас. Мы играли в первом туре весны в Нижнем Новгороде с «Тамбовом». Да, там было небольшое количество болельщиков, но по существу — матч без зрителей. Я смотрел тот же матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Это очень странные ощущения. Даже на сборах присутствуют какие-то зрители, болельщики. И это очень странно, когда ты играешь без них.

Но какое решение примет РПЛ, РФС или они совместно, мы просто подчинимся и будем в зависимости от него планировать свой календарь. Понятно, что настолько форс-мажорная ситуация, что ни в коем случае о своих желаниях нельзя даже думать — не то, что высказываться. (Артем Агапов)