«Готов обратиться к каждому: приходите и поддержите нас». Шварц обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц призвал болельщиков поддержать команду в заключительных матчах сезона.

— Сандро, не будем ходить вокруг да около: последние матчи сложились для команды очень неудачно.

— Естественно, с этим невозможно поспорить. И со своей стороны могу заверить: мы сами как никто другой злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить, как часть процесса развития и роста команды.

— Но вам понятна вся та критика, которая сейчас звучит?

— Да, конечно. Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперед. Ведь все по-прежнему в наших руках. Финиш сезона — самые важные недели для всех нас. Нужно отбросить в сторону все ненужные эмоции, которые нас могут тормозить, и сконцентрироваться на главных матчах сезона, -цитирует тренера сайт «Динамо».

— Как, на ваш взгляд, чувствует себя команда в эти дни? Ребята подавлены?

— Нет, ни в коем случае. Понятно, что все сильно расстроены последними результатами, но главное чувство, которое всех переполняет, это желание бороться. Никто в «Динамо» не вешает нос. Все сфокусированы на наших целях, потому что в этом сезоне мы по-прежнему способны достичь очень многого! И в Премьер-лиге, и, конечно же, в Кубке.

— Разве можно после такого поражения, как от «Крыльев», с позитивным настроем выходить на матч против «Алании» спустя всего четыре дня?

— Конечно. Не просто можно, а нужно! Мы все должны сохранять позитив перед грядущей игрой: футболисты, тренеры, весь персонал, да вообще каждый, кто причастен к «Динамо» и у кого наш клуб в сердце! Поймите, такие игры, как полуфинал Кубка — это один из главных моментов всего сезона. И скажу честно: мы также не должны забывать все то, чего команде уже удалось добиться в течение этого сезона. Это было невероятно. И мы хотим продолжать.

— Что сейчас нужно сделать друзьям и фанатам «Динамо», которые тоже тяжело переживают из-за последних результатов?

— Приходите на стадион. Помогите нам победить и выйти в финал Кубка! Именно в такие моменты, когда у нас на поле объективно не все получается, нам особенно важна поддержка наших фанатов. Поэтому мы особенно рады, что в полуфинале играем дома. Это означает, что огромное количество болельщиков придет на стадион и будет на нашей стороне.

Я готов обратиться к каждому из вас: приходите и поддержите нас на арене. Мы очень хотим попасть в финал и знаем, что наши особенные, наши любимые болельщики способны внести в это свой вклад. Будет очень здорово добиться этого исторического результата вместе. Ведь мы с вами — единое целое, одна команда! И еще. Приводите на матч своих друзей. Тогда на стадионе будет еще громче, и нам удастся создать на стадионе атмосферу, которая соответствует значимости этой важнейшей для нас игры!