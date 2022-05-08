«Готов обратиться к каждому: приходите и поддержите нас». Шварц обратился к болельщикам «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц призвал болельщиков поддержать команду в заключительных матчах сезона.
— Сандро, не будем ходить вокруг да около: последние матчи сложились для команды очень неудачно.
— Естественно, с этим невозможно поспорить. И со своей стороны могу заверить: мы сами как никто другой злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить, как часть процесса развития и роста команды.
— Но вам понятна вся та критика, которая сейчас звучит?
— Да, конечно. Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперед. Ведь все по-прежнему в наших руках. Финиш сезона — самые важные недели для всех нас. Нужно отбросить в сторону все ненужные эмоции, которые нас могут тормозить, и сконцентрироваться на главных матчах сезона, -цитирует тренера сайт «Динамо».
— Как, на ваш взгляд, чувствует себя команда в эти дни? Ребята подавлены?
— Нет, ни в коем случае. Понятно, что все сильно расстроены последними результатами, но главное чувство, которое всех переполняет, это желание бороться. Никто в «Динамо» не вешает нос. Все сфокусированы на наших целях, потому что в этом сезоне мы по-прежнему способны достичь очень многого! И в Премьер-лиге, и, конечно же, в Кубке.
— Разве можно после такого поражения, как от «Крыльев», с позитивным настроем выходить на матч против «Алании» спустя всего четыре дня?
— Конечно. Не просто можно, а нужно! Мы все должны сохранять позитив перед грядущей игрой: футболисты, тренеры, весь персонал, да вообще каждый, кто причастен к «Динамо» и у кого наш клуб в сердце! Поймите, такие игры, как полуфинал Кубка — это один из главных моментов всего сезона. И скажу честно: мы также не должны забывать все то, чего команде уже удалось добиться в течение этого сезона. Это было невероятно. И мы хотим продолжать.
— Что сейчас нужно сделать друзьям и фанатам «Динамо», которые тоже тяжело переживают из-за последних результатов?
— Приходите на стадион. Помогите нам победить и выйти в финал Кубка! Именно в такие моменты, когда у нас на поле объективно не все получается, нам особенно важна поддержка наших фанатов. Поэтому мы особенно рады, что в полуфинале играем дома. Это означает, что огромное количество болельщиков придет на стадион и будет на нашей стороне.
Я готов обратиться к каждому из вас: приходите и поддержите нас на арене. Мы очень хотим попасть в финал и знаем, что наши особенные, наши любимые болельщики способны внести в это свой вклад. Будет очень здорово добиться этого исторического результата вместе. Ведь мы с вами — единое целое, одна команда! И еще. Приводите на матч своих друзей. Тогда на стадионе будет еще громче, и нам удастся создать на стадионе атмосферу, которая соответствует значимости этой важнейшей для нас игры!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0