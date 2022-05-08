«Уфа» — «Ростов»: пенальти назначен правильно, помощь ВАР Кукуяну не потребовалась

На 6-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ростов» арбитр Павел Кукуян моментально принял верное решение, наказав хозяев поля 11-метровым ударом.

Судья правильно разобрался в ситуации в штрафной площади уфимской команды. Там Николай Комличенко успел сыграть в мяч, а через мгновение Константин Плиев ударил его ногой в область голеностопа.

Помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Дмитрия Сафьяна не потребовалась.

«Уфа» — «Ростов».

«Уфа» — «Ростов».