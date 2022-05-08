Гришин: «Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможную отставку Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба.
«Не скажу, что Березуцкий плохо работает, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — ЦСКА идет на четвертом месте. На чемпионство, конечно, армейцы не претендовали, но на второе место — да. Хотели еще взять Кубок. Поставленные цели не выполнены. Но так бывает. Это футбол».
Экс-полузащитник ответил на вопрос о том, есть ли в результатах ЦСКА вина главного тренера.
«Тренер всегда отвечает за результат. Когда пришли иностранные игроки, игра ЦСКА преобразилась. Некоторые говорили, что армейцы будут бороться за победу в РПЛ с «Зенитом». Но потом что-то сломалось. Иностранцы перестали играть. Вторую игру подряд меняют Гбамена, Медина вообще не вышел на встречу с «Сочи». Красно-синим надо прибавлять в атаке. Мало забивают. А если ты не забиваешь, то не выигрываешь. Как прибавлять в атаке, знает только Березуцкий«.
Также Гришин поделился мнением о возможных кандидатах на замену Березуцкому в лице главного тренера «Сочи» Владимира Федотова и бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича.
«Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич. Во-первых, российский тренер. Во-вторых, он хорошо работает в «Сочи». Но Марко — тоже хороший вариант. Не слишком ли часто армейцы меняют тренеров? Конечно, это не очень хорошо. Игроки привыкают к одним требованиям. Думаю, что наставников не надо часто менять», — сказал экс-полузащитник.
По его мнению, москвичи не могут попасть в тройку Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам нынешнего сезона.
«В тройку ЦСКА, наверное, уже не попадет. Отрыв в пять очков. Надо два матча выиграть и чтобы «Динамо» и «Сочи» проиграли. У них еще личная встреча. Поэтому все может быть. Спасут ли медали Березуцкого? Как руководство решит, так и будет», — заявил Гришин.
Ранее «СЭ» сообщил, что руководство ЦСКА недовольно работой Березуцкого. Кандидатами на место 39-летнего тренера являются Федотов и Николич.
Напомним, что ЦСКА проиграл «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России (0:1). В РПЛ команда занимает четвертое место, набрав 47 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0