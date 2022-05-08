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Гришин: «Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич»

Гришин считает, что Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможную отставку Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба.

«Не скажу, что Березуцкий плохо работает, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — ЦСКА идет на четвертом месте. На чемпионство, конечно, армейцы не претендовали, но на второе место — да. Хотели еще взять Кубок. Поставленные цели не выполнены. Но так бывает. Это футбол».

Экс-полузащитник ответил на вопрос о том, есть ли в результатах ЦСКА вина главного тренера.

«Тренер всегда отвечает за результат. Когда пришли иностранные игроки, игра ЦСКА преобразилась. Некоторые говорили, что армейцы будут бороться за победу в РПЛ с «Зенитом». Но потом что-то сломалось. Иностранцы перестали играть. Вторую игру подряд меняют Гбамена, Медина вообще не вышел на встречу с «Сочи». Красно-синим надо прибавлять в атаке. Мало забивают. А если ты не забиваешь, то не выигрываешь. Как прибавлять в атаке, знает только Березуцкий«.

Также Гришин поделился мнением о возможных кандидатах на замену Березуцкому в лице главного тренера «Сочи» Владимира Федотова и бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича.

«Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич. Во-первых, российский тренер. Во-вторых, он хорошо работает в «Сочи». Но Марко — тоже хороший вариант. Не слишком ли часто армейцы меняют тренеров? Конечно, это не очень хорошо. Игроки привыкают к одним требованиям. Думаю, что наставников не надо часто менять», — сказал экс-полузащитник.

По его мнению, москвичи не могут попасть в тройку Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам нынешнего сезона.

«В тройку ЦСКА, наверное, уже не попадет. Отрыв в пять очков. Надо два матча выиграть и чтобы «Динамо» и «Сочи» проиграли. У них еще личная встреча. Поэтому все может быть. Спасут ли медали Березуцкого? Как руководство решит, так и будет», — заявил Гришин.

Ранее «СЭ» сообщил, что руководство ЦСКА недовольно работой Березуцкого. Кандидатами на место 39-летнего тренера являются Федотов и Николич.

Напомним, что ЦСКА проиграл «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России (0:1). В РПЛ команда занимает четвертое место, набрав 47 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-fedotov-predpochtitel-nee-dlya-tsska-chem-nikolich/

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5
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