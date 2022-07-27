Шунин надеется, что из «Динамо» больше никто не уйдет

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не хочет загадывать, как сложится сезон-2022/23 для его команды. Он надеется, что никто из игроков больше не покинет клуб.

— Не хочу ничего загадывать, — цитируют «Известия» Шунина. — У нас уже были моменты, когда мы играли хорошо, но упускали возможности. Я бы хотел идти от матча к матчу. А дальше посмотрим, где будем находится в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают. Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе и никто не уедет.

— Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров или это бесполезно?

— Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.