Шамиль Газизов: «Если разрешат посещение кинотеатров, то правильно пустить и зрителей на стадионы»

Генеральный директор «Уфы» высказал «СЭ» свое мнение по поводу возможности доигровки сезона-2019/20 в РПЛ с болельщиками на трибунах. РФС прорабатывает такой сценарий с органами государственной власти РФ.

— Зрители на трибунах — это совсем другой футбол и другая атмосфера, — заметил Газизов. — При соблюдении всех мер и правил, подобное решение считаю логичным. Появилась информация, что Роспотребнадзор может разрешить кинотеатрам в самое ближайшее время принимать посетителей. Это хороший знак. Нужно дождаться соответствующих документов. Естественно, если станет возможным посещение мероприятий в помещениях, то на стадионах присутствие болельщиков при условии соблюдения всех правил выглядит правильным ходом. (Вячеслав Короткин)