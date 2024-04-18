Силкин: «Какую-то пользу Смолов еще может принести «Динамо»

Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички, рассчитывает ли он на него. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу еще может принести «Динамо», но решать руководству», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Смолов провел за бело-голубых 28 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.