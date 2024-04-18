Представитель Дзюбы: «У Артема прекрасные отношения с командой и тренером в «Локо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о текущем положении форварда в команде.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб решил расстаться с Дзюбой, а у футболиста состоялся тяжелый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится. У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет», — приводит слова Гольдмана Sport24.

35-летний россиянин в этом сезоне провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.