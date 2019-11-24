Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ. Специалист руководил армейцами, заменяя дисквалифицированного главного тренера Виктора Гончаренко.

— Помните, в ЦК КПСС фигура генерального секретаря была номинальной? Он ничего не решал. Вот и на меня какое могло быть давление? Я вам больше скажу: у нашего главного тренера был гениальный план, осуществить который было лишь делом техники. (Константин Алексеев)