Сенников рассказал, что необходимо «Локомотиву», чтобы побороться в следующем сезоне за медали

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что его бывшей команде необходима стабильность, чтобы в новом сезоне бороться за медали.

«Радует, что команда стабильно провела всю весеннюю часть. Была хорошая селекция. «Железнодорожники» хорошо готовы физически и тактически. Отсюда и результаты. Видно, что у команды есть характер. И вдевятером ребята играли, и в последнем матче переломили ситуацию, когда проигрывали. То есть футболисты не сдавались ни в какой ситуации. Это очень хорошо.

В следующем сезоне должна быть стабильность, такая же, как в весенней части. Плюс нужно укрепить линию обороны – приобрести центрального защитника. А в целом все неплохо укомплектовано. Если никто не уйдет и не будет травм, то «Локомотив» способен побороться за самые высокие места и медали», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сенникова.

После 29 туров "Локомотив" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.