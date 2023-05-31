Долгов может сменить «Химки» на «Пари НН»

Форвард «Химок» Александр Долгов может перейти в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

Клуб из Нижнего Новгорода хочет выкупить у подмосковного клуба права на 24-летнего россиянина. «Химки» готовы расстаться с игроком за 10-15 миллионов рублей.

В этом сезоне Долгов сыграл 25 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.