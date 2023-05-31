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Сергеев: «Мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об уровне конкуренции с другими командами в РПЛ.

«А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать. Сколько было тяжелых игр: и дома с «Химками» (3:2), когда на 90-й минуте забили победный мяч, и с «Торпедо» (2:0), когда забили два мяча в конце. Каждый может преподнести нам какой-то сюрприз. Когда-то бывают хорошие игры, когда-то — плохие. Так же и у других команд. Просто в этом сезоне мы оступались не так сильно, как другие, поэтому и выиграли.

Я не могу сказать, что конкуренции нет. Она всегда есть. Надо конкурировать и с самим собой — выходить на поле не так, что ты вышел и уже выиграл. Надо еще выиграть. И мы выходим, чтобы выигрывать. Для меня это — второе чемпионство, а для Сани Ерохина, Далера Кузяева и Вильмара Барриоса — уже пятое. Они хотят шестое, а я хочу третье. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Это запоминается на всю жизнь, потому что футбольный век — он короткий», — цитирует «Спорт день за днем» Сергеева.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sergeev-o-konkurentsii-s-zenitom-v-rpl-a-chto-meshaet-drugim-komandam-vyigryvat
Иван Сергеев
Футбол
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

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