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Семшов: «Кассьерра — хорошее приобретение для «Зенита»

Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Кассьерры в «Зенит»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в петербургский клуб.

— Сможет ли Кассьерра стать равноценной заменой Юри Алберто? — вопрос Семшову.

— Не могу сказать, что Юри Алберто как-то проявил себя в «Зените». Ближе к концу чемпионата он адаптировался, стал понимать игру команды и приносить пользу. Но мало времени прошло, чтобы понимать, насколько Алберто мог бы принести пользу «Зениту». Кассьерра хорошо проявил себя в «Сочи», забил много голов, есть голевое чутье. Хорошее приобретение для «Зенита». Все равно команде нужен еще один нападающий, если петербуржцы будут играть в два нападающих. Для Кассьерры переход в «Зенит» — это вызов и шаг вперед, — сказал Семшов «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Кассьерра забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-kass-erra-e-to-horoshee-priobretenie-dlya-zenita-dlya-igroka-e-to-vy-zov-i-shag-vpered/
Игорь Семшов
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Сочи
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