Семшов: «Кассьерра — хорошее приобретение для «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в петербургский клуб.
— Сможет ли Кассьерра стать равноценной заменой Юри Алберто? — вопрос Семшову.
— Не могу сказать, что Юри Алберто как-то проявил себя в «Зените». Ближе к концу чемпионата он адаптировался, стал понимать игру команды и приносить пользу. Но мало времени прошло, чтобы понимать, насколько Алберто мог бы принести пользу «Зениту». Кассьерра хорошо проявил себя в «Сочи», забил много голов, есть голевое чутье. Хорошее приобретение для «Зенита». Все равно команде нужен еще один нападающий, если петербуржцы будут играть в два нападающих. Для Кассьерры переход в «Зенит» — это вызов и шаг вперед, — сказал Семшов «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 Кассьерра забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -