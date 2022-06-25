Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:09

У Кубка РПЛ есть минимум три миллиардных предложения

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», финансирование не является проблемой для проведения Кубка РПЛ. У турнира уже есть потенциальные партнеры, которые готовы выделять миллиарды рублей на проведение турнира.

Кроме известного варианта с маркетинговой компанией, на данный момент существует как минимум два альтернативных предложения: от крупной IT-компании и от букмекера. Также идут переговоры с одной арабской компанией.

В четверг, 23 июня, президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что решение о проведении Кубка лиги будет принято до конца месяца.

Ранее исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Александр Соболев. Четыре миллиарда на Кубок РПЛ. Колонка Казакова
Футбол
РПЛ
РФС
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Ученик Емельяненко Кирилл Сидельников: «Федор нагрузил себя тяжелой ношей»
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Член совета директоров «Динамо»: «Расширение ради расширения — это плохая идея»
Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина
«Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России
Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»
Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги
Дюков не обещал Хачатурянцу, что никто не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2021/22
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семшов: «Кассьерра — хорошее приобретение для «Зенита»
Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры
Агент Кухты — о будущем игрока: «Может, он забьет 25 голов, и мы продадим его в «МЮ»
Агент Кухты объяснил, почему футболист не приостановил контракт с «Локомотивом»
Агент Маурисио: «Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив»
«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-футболист «Рубина» рад, что Дзюба не перешел в «Црвену Звезду»

Семшов: «Кассьерра — хорошее приобретение для «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости