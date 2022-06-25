У Кубка РПЛ есть минимум три миллиардных предложения

По информации «СЭ», финансирование не является проблемой для проведения Кубка РПЛ. У турнира уже есть потенциальные партнеры, которые готовы выделять миллиарды рублей на проведение турнира.

Кроме известного варианта с маркетинговой компанией, на данный момент существует как минимум два альтернативных предложения: от крупной IT-компании и от букмекера. Также идут переговоры с одной арабской компанией.

В четверг, 23 июня, президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что решение о проведении Кубка лиги будет принято до конца месяца.

Ранее исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.