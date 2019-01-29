Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи о переходе полузащитника команды Мануэла Фернандеша в турецкий "Галатасарай".​

– Ману Фернандеша куда только не отправляют. Теперь – в "Галатасарай"…

– Фернандеш должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал никаких предложений, то сейчас мы ему это предложение сделали. Вопрос в том, примет он его или нет. Если примет, значит, будет с нами дальше, а если нет – продолжит карьеру в другом месте или дождется окончания контракта. Но предложение у него лежит.

– У вас сейчас такой выбор впереди – и Миранчуки, и Фарфан, и молодежь в лице Тугарева и Жемалетдинова. Может, Фернандеш, хоть он и классный игрок, не так уж и необходим в такой ситуации?

– Время идет, варианты появляются. И Тугарев стал сильнее, и Жемалетдинов. Ничего не месте не стоит. Все движется вперед. Кто остановился – тот в наш поезд может и не попасть дальше. Вот и все. (Александр Рогулев)

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