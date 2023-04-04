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Сегодня, 09:25

Семин назвал человека, который нашел Хвичу для «Локомотива»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хвича Кварацхелия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» назвал имя человека, который нашел Хвичу Кварацхелию для «Локомотива».

— Вам с первой тренировки Хвичи в «Локомотиве» стало понятно, какого масштаба это талант?

— Мы же неоднократно просматривали его в юношеской сборной Грузии. Наш селекционер Виктор Тищенко много раз ездил смотреть. У него глаз стопроцентный, он выхватывает главные козыри игроков. Где играл Гильерме? Кто его привез? Тищенко. Вратарь играл во второй лиге, его привезли в 19-летнем возрасте. И Хвичу смотрели начиная с юношей.

— Кто персонально виноват в том, что в «Локомотиве» вопреки вашему желанию его не сохранили?

— Не хочу говорить об этих руководителях. Их все знают, только они на футболе никогда не бывают. Мы-то в футболе остались, а их нет.

Кварацхелия выступал за «Локомотив» во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из «Рустави». Московский клуб не смог выкупить футболиста, в результате летом 2019 года его подписал «Рубин».

Полузащитник играл за казанский клуб до марта 2022 года, после чего перешел в «Динамо» из Батуми. В июле того же года игрока подписал «Наполи», за который он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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