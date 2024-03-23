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23 марта, 23:45

Семак рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Клаудиньо после матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса и полузащитника Клаудиньо после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1). Встреча прошла в Белграде.

«Пока непонятно, есть ли повреждение. От падения Марио перестал чувствовать часть тела. Будем наблюдать его самочувствие в дальнейшем.

У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался», — цитирует Семака Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России петербуржцы идут на первом месте, набрав 40 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/semak-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-klaudino-i-fernandesa-posle-matcha-s-crvenoi-zvezdoi-346577/
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
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12
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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