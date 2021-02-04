РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак рассказал о состоянии Азмуна

19:35
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциональном состоянии нападающего Сердара Азмуна.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

Иранский нападающий получил повреждение на прошлой неделе в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом» на сборе в ОАЭ.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-04-sergey-semak-nasha-molodezh-smotrelas-ochen-neplokho.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир