Семак рассказал о состоянии Азмуна
19:35
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциональном состоянии нападающего Сердара Азмуна.
«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля», — приводит слова тренера сайт «Зенита».
Иранский нападающий получил повреждение на прошлой неделе в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом» на сборе в ОАЭ.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-04-sergey-semak-nasha-molodezh-smotrelas-ochen-neplokho.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю