Семак рассказал о состоянии Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциональном состоянии нападающего Сердара Азмуна.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

Иранский нападающий получил повреждение на прошлой неделе в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом» на сборе в ОАЭ.