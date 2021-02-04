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Герман Ткаченко рассказал, что Сулейман Керимов до шейхов мог купить «ПСЖ»

20:30
Сулейман Керимов.
Сулейман Керимов.
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко рассказал о том, как миллиардер рассматривал возможность покупки «Пари Сен-Жермен» еще до того, как владельцами парижского суперклуба стали катарские шейхи.

— Я тогда был сенатором, какое-то время до этого работал в крупной промышленной структуре, у нас были общие проекты. Часто вместе летали смотреть «Челси», да и просто общались — я к нему иногда заезжал.

— В годы между несостоявшейся покупкой «Торпедо» и предложением из «Анжи» поддерживали с Керимовым отношения?

— Да. Был проект с его покупкой «ПСЖ» — еще до шейхов. Это было на уровне идеи, и мы ее точно обсуждали. Потом он звонил, просил продать Андрея Каряку из «Крыльев» Михаилу Прохорову в «Москву» — хотел сделать ему подарок. Но и мы не хотели продавать, и Юра Белоус (генеральный менеджер «Москвы». — Прим. И. Р.) делал все, чтобы этого не случилось. И слава богу.

— А правда, что Керимов мог купить «Рому»? Гаджиев вот в книге даже цитирует его давнюю шутку: «Рома купил «Челси», а Сулейман — «Рому».

— Наверное, какие-то движения происходили, но я не был внутри этого проекта. Если честно, уже не помню.

Полностью первая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова

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