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Сегодня, 18:09

Агент Сафонов: «Захарян мечтал играть в Испании и осуществил свою мечту»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Футбол — это бизнес. Нет игроков, которые не продаются. Роналду, Месси и Мане поехали в Саудовскую Аравию, Захарян мечтал играть в Испании, он свою мечту осуществил. Я хочу ему только удачи пожелать. «Реал Сосьедад» — это большой клуб, где играл Карпин и Хохлов. Дай бог, чтобы у него пошло. Захарян нуждался в перезагрузке после «Челси». Были моменты, когда его просто утомили, туда продадим, сюда продадим. Надеюсь, что ничего не сорвется и трансфер состоится, а «Реал Сосьедад» станет клубом-трамплином для дальнейшего роста», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее 20-летний полузащитник не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-zakharyan-mechtal-igrat-v-ispanii-i-osushestvil-svoyu-mechtu-273935/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Алексей Сафонов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 - : -
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Тео Бонгонда

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 3
П
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Квинси Промес

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 2 1 0
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