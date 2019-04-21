"С почином, парни!" "Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева с дебютными голами в составе красно-белых. Оба футболиста отличились в матче 24-го тура премьер-лиги против "Енисея" (2:0).

- С почином, парни! - сообщается в Твиттере "Спартака".

⚽️⚽️Как и Рассказов, Гулиев прежде никогда за первую команду красно-белых не забивал. С почином, парни! 👏👏#СпартакЕнисей – 2:0 pic.twitter.com/7re8IX3uWc – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г.

"Спартак" набрал 39 очков и остался на 5-м месте в турнирной таблице.

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