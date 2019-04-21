21:08 | Футбол — РПЛ

"С почином, парни!" "Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами

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"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева с дебютными голами в составе красно-белых. Оба футболиста отличились в матче 24-го тура премьер-лиги против "Енисея" (2:0).

С почином, парни! - сообщается в Твиттере "Спартака".

"Спартак" набрал 39 очков и остался на 5-м месте в турнирной таблице.

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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