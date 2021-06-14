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Руй Витория сравнил футбол в России и Саудовской Аравии

16:12
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Новый главный тренер «Спартака» Руя Витория сравнил уровень футбола в России и в Саудовской Аравии, где он работал прежде.

«Когда мы приехали в Саудовскую Аравию, мы выиграли титул. Были проблемы, смена руководства. Плюс был отрезок, когда мы за 18 дней сыграли 7 игр, только у нас был такой сложный календарь. Поехали мы туда, чтобы получить опыт работы на этом континенте. В том числе поэтому мне интересна Россия, здесь все отличается от Ближнего Востока.

Устроил ли этот ответ Зарему в апреле? Мы с ней об этом не говорили», — сказал Витория.

51-летний специалист сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

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