Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему он опубликовал скриншот с товарищеского матча Россия — Болгария в Instagram, а затем удалил.

«Скриншот в социальных сетях? Я смотрю игры команды со специальной платформы. Когда мне позвонили и попросили сделать кадр, я как раз смотрел на игру Джикии, Зобнина и Соболева за сборную России. Удалил скриншот, потому что переключил внимание на другие фотографии. Я просто часто делаю скриншоты», — сказал Витория.

Португальский специалист также высказался по поводу подбора игроков в команде.

«Я считаю, в «Спартаке» собрана хорошая команда, сыгранный коллектив. Над чем-то надо поработать, внести свои изменения, но этим займемся в ближайшее время.

По щелчку пальцев все осуществить нельзя. Мы будем постепенно расти. Уже есть база, но для улучшения понадобится время", — добавил Витория.

Тренер ранее опубликовал скриншот и подписал фото так: «Готовимся, что дальше. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни». Позднее он удалил запись.

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

(Сергей Федоров)